Un grave incidente sul lavoro si è verificato lungo la Provinciale 335, l’arteria che collega Marcianise a Maddaloni, nei pressi dello stabilimento Getra. Un autotrasportatore ha perso la vita dopo essere stato travolto da un pesante arco in cemento armato prefabbricato che stava trasportando sul proprio mezzo. Secondo una prima ricostruzione, il tir avrebbe effettuato una brusca frenata. L’improvviso contraccolpo avrebbe provocato lo spostamento della grande trave curva, posizionata sul pianale del veicolo, che ha sfondato la cabina di guida colpendo mortalmente il conducente.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, la polizia municipale di Marcianise e due squadre dei Vigili del fuoco, giunte dal comando provinciale di Caserta e dal distaccamento locale. I pompieri hanno lavorato per liberare il corpo dell’uomo dalle lamiere deformate.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’autista non è stato possibile fare nulla. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.