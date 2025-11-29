Camion cisterna prende fuoco all’imbocco della Tangenziale

Attimi di forte tensione ieri pomeriggio sulla bretella H39, lo snodo di immissione alla Tangenziale di Napoli, dove la parte laterale di un’autocisterna carica di gasolio ha improvvisamente preso fuoco. A dare l’allarme sono stati decine di automobilisti che, transitando sulla corsia, hanno notato il mezzo pesante fermo sul lato destro della carreggiata mentre dalle fiancate si alzavano lingue di fuoco sempre più vicine al carburante trasportato.

L’intervento dei vigili del fuoco scongiura il peggio

La situazione avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Afragola ha permesso di domare l’incendio prima che raggiungesse il serbatoio del gasolio. La zona interessata si trova a ridosso del cavalcavia che conduce ai principali centri commerciali della periferia nord e rappresenta un’importante via di collegamento verso Napoli.

In parallelo, la Polizia Locale – coordinata dal comandante Pasquale Pugliese – ha provveduto a mettere in sicurezza l’arteria stradale, deviando il traffico e delimitando l’area dell’incendio per consentire le operazioni di soccorso.

Le prime ipotesi: guasto o cortocircuito

Secondo una prima ricostruzione, a generare le fiamme sarebbe stato un guasto meccanico o un cortocircuito che avrebbe provocato l’incendio di uno dei pneumatici dell’autocisterna. Le fiamme, in breve tempo, si sono propagate verso la fiancata del mezzo, rendendo necessario un intervento rapido e coordinato.

Grazie all’azione dei pompieri, l’incendio è stato circoscritto e completamente spento, evitando conseguenze ben più gravi.