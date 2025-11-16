Un dirigente sportivo del Real Forio, club impegnato nel campionato di Eccellenza, ha denunciato ai Carabinieri il furto di denaro contante dalla propria abitazione a Forio d’Ischia, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dall’appartamento sarebbero scomparsi circa duemila euro. L’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona ha permesso ai militari della stazione di Forio di individuare un possibile responsabile del colpo. Si tratta di un 21enne, tesserato con la squadra dilettantistica del Lacco Ameno, storica rivale del Real Forio in ambito calcistico.

Il giovane è stato rintracciato dai Carabinieri in località Chiaia: indossava ancora gli stessi abiti ripresi dalle telecamere e aveva con sé una busta contenente capi di abbigliamento di recente acquisto. Durante il controllo, nelle sue tasche sarebbero stati trovati 1.400 euro in contanti.

Il 21enne è stato denunciato a piede libero con l’accusa di furto in abitazione. Il denaro recuperato sarà restituito al legittimo proprietario, mentre proseguono le verifiche investigative per chiarire completamente la dinamica dei fatti.