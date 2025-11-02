Tragedia nella notte lungo la superstrada SS77, nel tratto che conduce al casello dell’A14. Un uomo di 48 anni, originario di Napoli ma residente da tempo a Civitanova Marche, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno all’una. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista, che viaggiava in direzione Civitanova Marche a bordo di una Bmw, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Pochi istanti dopo, mentre si trovava sull’asfalto, è stato investito da due automobili che sopraggiungevano e che non sono riuscite a evitarlo.

I soccorsi e i rilievi

Gli automobilisti coinvolti si sono immediatamente fermati e hanno chiamato i soccorsi, ma per il 48enne non c’è stato nulla da fare. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, l’uomo era già deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Civitanova Marche, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica esatta, e i vigili del fuoco, già impegnati in un’altra operazione di ricerca nella zona.

Le indagini

Le forze dell’ordine stanno ora verificando le cause della caduta iniziale e raccogliendo testimonianze e immagini di videosorveglianza per chiarire la sequenza degli eventi. Non si esclude che la perdita di controllo possa essere stata causata da un malore o da un ostacolo improvviso sulla carreggiata.

La circolazione lungo la SS77 è rimasta temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale.