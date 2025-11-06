Tragedia a Camerota, nel Cilento. Un giovane di 23 anni ha perso la vita in seguito a un incidente domestico avvenuto nel primo pomeriggio di martedì nella frazione Buico. Il ragazzo, che avrebbe compiuto gli anni proprio ieri, è caduto dalle scale della sua abitazione, riportando gravi ferite.

Soccorso immediatamente dal padre, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove lamentava forti dolori alla schiena. Nonostante le cure dei medici e gli accertamenti effettuati, le sue condizioni si sono aggravate nel corso della notte. Il giovane è deceduto all’alba di mercoledì.

Comunità sotto shock

La notizia della morte ha scosso profondamente l’intera comunità di Camerota, dove la famiglia del ragazzo è molto conosciuta e stimata. In paese si è immediatamente diffuso un sentimento di cordoglio e vicinanza nei confronti dei genitori e dei familiari, colpiti da un dolore improvviso e inaspettato.

Secondo quanto si apprende, il giovane era affetto da disturbi dello spettro autistico, circostanza che ha reso la tragedia ancora più toccante per quanti lo conoscevano e ne apprezzavano la sensibilità e la dolcezza.

Le indagini

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, ma da una prima ricostruzione sembra si tratti di un tragico incidente domestico. L’autorità giudiziaria valuterà nelle prossime ore se disporre ulteriori approfondimenti.

L’amministrazione comunale e numerose associazioni locali hanno espresso vicinanza alla famiglia e il lutto della comunità sarà ricordato anche durante la prossima celebrazione religiosa.