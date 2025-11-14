Giallo nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Monteverde, dove intorno alle 23 un giovane di 27 anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo in cui alloggiava. Il ragazzo, originario della provincia di Frosinone, soggiornava in un B&B situato nello stabile. Le grida dei residenti, che hanno subito chiesto aiuto dopo aver visto il corpo a terra, hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Arrestato un 24enne: ipotesi omicidio

Poco dopo i carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno fermato e arrestato un 24enne italiano, che si trovava nell’appartamento insieme alla vittima. L’uomo è accusato di omicidio. Le circostanze esatte della caduta sono ancora da chiarire.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno ricostruendo gli ultimi momenti trascorsi dai due e il motivo della lite che, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuta poco prima della tragedia. Gli accertamenti proseguiranno per stabilire la dinamica dell’evento e verificare eventuali responsabilità.