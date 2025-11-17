Un ragazzo di 14 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Roccadaspide dopo essere precipitato da un terrazzo situato nei pressi della sua abitazione, a Bellosguardo. L’incidente si è verificato nella mattinata odierna e la dinamica non è ancora chiara. I carabinieri sono al lavoro per accertare quanto sia realmente accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, la caduta sarebbe avvenuta all’improvviso. Il giovane ha riportato traumi multipli, in particolare agli arti inferiori. Sono stati alcuni residenti della zona, richiamati dal trambusto successivo all’impatto, a dare immediatamente l’allarme.

I soccorritori, giunti sul posto, hanno stabilizzato il 14enne e ne hanno disposto il trasferimento urgente al pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. I sanitari stanno monitorando le condizioni cliniche del ragazzo per valutare l’entità dei danni subiti.

Gli investigatori escludono al momento l’ipotesi di un gesto volontario. Le indagini, coordinate dalla Compagnia dei carabinieri di Sala Consilina, proseguono per chiarire l’origine dell’accaduto e verificare se si sia trattato di un incidente domestico o di un altro evento improvviso.