Un grave episodio ha scosso la cittadina di Scisciano: l’auto della consigliera comunale Rosa Aita, delegata al Bilancio e all’Ecologia, è finita danneggiata da un incendio doloso all’interno del cortile della sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, due individui hanno forzato il cancello di ingresso della proprietà e appiccato le fiamme al veicolo parcheggiato. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, evitando che l’incendio si propagasse agli altri mezzi o alla struttura dell’abitazione.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di San Vitaliano, coordinati dal maresciallo Vinicio Pesapane, con l’obiettivo di identificare i responsabili e chiarire la dinamica dell’episodio. L’atto è considerato chiaramente intimidatorio nei confronti della consigliera.

L’accaduto ha suscitato solidarietà politica e istituzionale: il sindaco di Scisciano, Antonio Ambrosino, ha espresso vicinanza alla consigliera, mentre il partito locale di Fratelli d’Italia e il gruppo consiliare “Cambiamo Scisciano” hanno condannato l’atto e ribadito l’importanza di tutelare chi opera per il bene della comunità.

La vicenda ha generato preoccupazione tra i cittadini, richiamando l’attenzione sull’esigenza di proteggere gli amministratori locali e garantire il rispetto delle istituzioni. La comunità attende ora sviluppi rapidi dalle autorità competenti per ristabilire un clima di sicurezza e fiducia civica.