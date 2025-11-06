Nuovo episodio di pericolo nelle campagne irpine. Dopo l’incidente sulla statale 90, un branco di cinghiali ha aggredito e ucciso un cane in contrada Casavetere. I residenti parlano di una situazione ormai fuori controllo. Ad Ariano Irpino torna alta la preoccupazione per la presenza crescente dei cinghiali nelle aree rurali e nei pressi dei centri abitati. Dopo l’incidente stradale avvenuto pochi giorni fa lungo la statale 90 delle Puglie, in cui due persone erano finite in ospedale, si è verificato un nuovo episodio che ha scosso la comunità.

L’assalto in contrada Casavetere

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, un branco composto da circa 20-30 cinghiali ha fatto irruzione in un terreno privato nella zona di contrada Casavetere, aggredendo e uccidendo un cane da guardia.

Il proprietario, ancora sotto shock, ha raccontato l’accaduto in un post diffuso sui social e ripreso da Ottopagine.it:

«I cinghiali erano nel campo e si spingevano tra loro. Il mio cane ha iniziato ad abbaiare e ad avvicinarsi, come fa sempre, ma stavolta lo hanno circondato. È stato azzannato più volte, non ha avuto scampo. Non siamo riusciti a salvarlo».

L’uomo ha aggiunto che il branco si presenta ormai quasi ogni sera nella stessa zona: «La situazione è fuori controllo. Uno di quei cinghiali ha persino cercato di caricare mio padre».

Una paura che cresce tra i residenti

Il dolore per la perdita dell’animale si unisce alla preoccupazione diffusa tra gli abitanti delle campagne arianesi, che segnalano una presenza sempre più costante e aggressiva dei cinghiali.

Pochi giorni prima, lungo la statale 90, un altro episodio aveva messo in evidenza il problema: un branco era comparso improvvisamente sulla carreggiata, provocando un incidente tra due auto. Una donna era stata ricoverata all’ospedale Frangipane-Bellizzi con dieci giorni di prognosi, mentre anche l’altro conducente aveva riportato ferite.

La Polizia Municipale è intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico, ma i cittadini chiedono ora misure urgenti di contenimento.

Emergenza cinghiali: una questione di sicurezza pubblica

L’episodio di Casavetere riaccende il dibattito sulla gestione della fauna selvatica in Irpinia. I residenti lamentano una totale assenza di controllo e chiedono l’intervento delle autorità regionali e provinciali per prevenire nuovi incidenti e tutelare la sicurezza di persone e animali domestici.