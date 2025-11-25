Bottiglia contro il bus, passeggero ferito

A poche settimane da un episodio analogo, un nuovo lancio di oggetti dal cavalcavia della tangenziale di Campobasso ha messo in pericolo automobilisti e passeggeri. Nel primo pomeriggio di ieri una bottiglia, scagliata dall’alto, ha centrato un autobus in transito, mandando in frantumi il parabrezza. L’impatto ha ferito agli occhi il conducente, un uomo di 57 anni originario di Avellino, subito soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Nessuna conseguenza invece per i passeggeri a bordo del mezzo di Air Campania, impegnato nel servizio sostitutivo ferroviario a causa dei lavori che interessano la linea tra Campobasso e Benevento.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e la rimozione dell’autobus danneggiato. In un primo momento si era ipotizzato che l’oggetto potesse essere una pietra, ma le verifiche successive hanno confermato che si trattava di una bottiglia lanciata intenzionalmente dal cavalcavia.

Non si tratta di un caso isolato. Nello stesso tratto, lo scorso 27 settembre, due bottiglie erano lanciate contro un’auto e un altro autobus, colpendoli in pieno. La vicinanza temporale e la dinamica simile degli episodi fanno ipotizzare un possibile collegamento.

C’è il Bonus Bollette 2026: come fare per risparmare su luce, acqua e gas

Stop ai veicoli inquinanti fino al 31 marzo

Somma Vesuviana, il “no” dei genitori per i lavori a scuola: «Si sacrifica lo spazio all’aperto dei bambini»

Accoltellato in stazione, ma scappa dall’ospedale con un salvavita da 40mila euro

Ubriaco insegue e picchia la ex in strada

MD apre nuovi punti vendita, 180 assunzioni

Consiglio regionale, ecco tutti gli eletti

Testamenti falsi, sottratta eredità da oltre 7 milioni

Facebook-f Instagram