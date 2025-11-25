Bottiglia contro il bus, passeggero ferito

A poche settimane da un episodio analogo, un nuovo lancio di oggetti dal cavalcavia della tangenziale di Campobasso ha messo in pericolo automobilisti e passeggeri. Nel primo pomeriggio di ieri una bottiglia, scagliata dall’alto, ha centrato un autobus in transito, mandando in frantumi il parabrezza. L’impatto ha ferito agli occhi il conducente, un uomo di 57 anni originario di Avellino, subito soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Nessuna conseguenza invece per i passeggeri a bordo del mezzo di Air Campania, impegnato nel servizio sostitutivo ferroviario a causa dei lavori che interessano la linea tra Campobasso e Benevento.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e la rimozione dell’autobus danneggiato. In un primo momento si era ipotizzato che l’oggetto potesse essere una pietra, ma le verifiche successive hanno confermato che si trattava di una bottiglia lanciata intenzionalmente dal cavalcavia.

Non si tratta di un caso isolato. Nello stesso tratto, lo scorso 27 settembre, due bottiglie erano lanciate contro un’auto e un altro autobus, colpendoli in pieno. La vicinanza temporale e la dinamica simile degli episodi fanno ipotizzare un possibile collegamento.