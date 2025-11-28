Borrelli minacciato con un passeggino – con il neonato all’interno – durante un sopralluogo

Venerdì sera, nell’area pedonale della stazione metro di Mergellina, il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli è rimasto vittima di un’aggressione insolita e pericolosa. Un automobilista, che aveva parcheggiato l’auto proprio nell’area riservata ai pedoni, ha tentato di colpirlo con il passeggino di uno dei suoi figli. L’episodio è avvenuto mentre Borrelli stava effettuando un sopralluogo per denunciare l’uso dell’area come parcheggio abusivo gestito da parcheggiatori illegali. L’aggressione è scattata quando il deputato ha chiesto di spostare la macchina, occupata da due coppie con bambini piccoli. L’episodio è ripreso in diretta social dallo stesso parlamentare.

La denuncia di Borrelli

Secondo il deputato, ogni sera l’area pedonale è infatti trasformata in parcheggio abusivo, con danni alla pavimentazione, abbattimento di fontane e perfino di una piccola area giochi per bambini. Le auto di grossa cilindrata circolano spesso in controsenso sul Corso Vittorio Emanuele, parcheggiando sotto poi una paninoteca e occupando scivoli per disabili e spazi destinati ai bus.

Borrelli ha commentato l’accaduto:

“Siamo arrivati al paradosso che una delle persone alle quali ho chiesto di spostare l’auto ha risposto che dovevo prendermela con il parcheggiatore abusivo e non con lei. Mi chiedo quale insegnamento possano dare simili soggetti ai loro figli, osservando il padre commettere illeciti e aggredire chi glielo fa presente”.