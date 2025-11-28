Bonus per i figli, ora è possibile presentare domanda online all’Inps

L’attenzione verso le politiche familiari continua a crescere e l’INPS, con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle agevolazioni economiche, introduce un nuovo sistema di comunicazione diretta rivolto ai genitori. La nascita di un bambino è un evento importante ma spesso accompagnato da numerosi adempimenti amministrativi: per questo l’Istituto ha scelto di potenziare le notifiche personalizzate, che ora avviseranno le famiglie anche sulla possibilità di richiedere il Bonus nuovi nati.

Come funziona il nuovo servizio di comunicazione

A partire da questo mese, tutti coloro che hanno dato il consenso ai servizi proattivi all’interno dell’area personale MyINPS riceveranno una comunicazione non appena l’Istituto registrerà l’ingresso di un nuovo figlio nel nucleo familiare.

Il sistema, già utilizzato con risultati positivi per l’Assegno unico e universale, viene ora esteso anche al Bonus nuovi nati. L’email non si limiterà a segnalare la possibilità di richiedere l’agevolazione, ma fornirà anche istruzioni utili per l’invio della domanda e un promemoria sull’importanza dell’ISEE minorenni, requisito indispensabile per accedere al bonus.

La comunicazione sarà inviata esclusivamente agli utenti che hanno autorizzato la modalità proattiva, i quali possono aggiornare consensi, contatti e preferenze direttamente dalla propria area MyINPS.

Perché l’INPS ha introdotto le notifiche

Secondo l’Istituto, questo modello di messaggistica ha già dimostrato la sua efficacia negli anni scorsi con l’Assegno unico, contribuendo a ridurre ritardi, dimenticanze e domande incomplete, in particolare nei nuclei che accoglievano un secondo o terzo figlio e dove era necessario aggiornare tempestivamente la posizione contributiva.

L’obiettivo è quindi quello di rendere più immediato l’accesso alle misure di sostegno, evitando che le famiglie perdano il diritto al beneficio per mancanza di informazioni o per scadenze non rispettate.

Bonus nuovi nati: a chi spetta e come richiederlo

Il Bonus nuovi nati, previsto dall’ultima Legge di Bilancio, consiste in un contributo economico di 1.000 euro destinato ai bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2025.

Può richiederlo chi:

è cittadino italiano o comunitario;

è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo se proveniente da Paesi terzi;

possiede un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro.

La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita o dall’ingresso del minore in famiglia. I canali disponibili sono:

portale web INPS con SPID, CIE o CNS;

app INPS Mobile;

Contact Center;

patronati e CAF.

Per il 2025 è stata stanziata una dotazione complessiva di 330 milioni di euro, destinata a sostenere le famiglie in uno dei momenti più significativi e impegnativi della loro vita.