Bonus Figli da 300 euro, sono partiti i pagamenti

Con l’accettazione delle prime domande per il contributo destinato all’iscrizione ad attività sportive e ricreative per minori, entra nel vivo una delle misure più attese della Manovra Finanziaria 2025. Il programma, promosso dal Dipartimento per lo Sport, mira a favorire l’accesso allo sport per bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.

L’obiettivo è promuovere inclusione sociale, benessere psicofisico e pari opportunità, in linea con i principi costituzionali e con le politiche nazionali di contrasto alla povertà educativa.

A chi è destinato il Bonus Sport Figli 2025

Il contributo è riservato alle famiglie residenti in Italia con:

figli di età compresa tra 6 e 14 anni;

ISEE minorenni fino a 15.000 euro;

massimo due figli beneficiari.

Il bonus riguarda esclusivamente attività sportive organizzate da ASD, SSD, ETS o ONLUS regolarmente registrate presso gli albi ufficiali e aderenti al programma.

Requisiti dell’attività sportiva

Per essere valida ai fini del contributo, l’attività deve:

svolgersi almeno due volte a settimana;

avere una durata minima di sei mesi;

essere avviata entro metà dicembre 2025.

Documenti richiesti per la domanda

Attestazione ISEE aggiornata

Dati anagrafici del minore e del dichiarante

Autocertificazione sull’assenza di contributi simili

Documento d’identità del richiedente

Il bonus non è cumulabile con altri sostegni pubblici per la stessa attività.

Cosa devono fare ora le famiglie con domanda accettata

Dopo la pubblicazione della prima graduatoria, per i beneficiari si aprono alcuni passaggi obbligati:

Confermare l’iscrizione del minore al corso scelto.

Verificare l’effettivo avvio delle attività da parte dell’ente sportivo.

Conservare la documentazione (iscrizione, ricevute o fatture) in caso di controlli.

Garantire la frequenza regolare: il contributo può essere revocato se il minore supera il 30% di assenze ingiustificate.

Comunicare tempestivamente eventuali cambi di corso o modifica dell’ente sportivo.

I controlli potranno comprendere verifiche documentali e ispezioni. Dichiarazioni false o irregolarità comportano la restituzione del contributo.

Per chi non è in graduatoria

Le domande escluse in questa prima fase restano in attesa di scorrimento, in caso di:

rinunce,

irregolarità,

rifinanziamento del fondo.

Aggiornamenti e nuovi elenchi saranno pubblicati sul portale istituzionale.

Obblighi per associazioni e società sportive

Gli enti accreditati devono:

attivare regolarmente i corsi, rispettando durata e frequenza obbligatoria;

registrare puntualmente presenze e assenze;

fornire informazioni chiare alle famiglie su scadenze e procedure;

comunicare eventuali abbandoni o anomalie;

collaborare ai controlli del Dipartimento per lo Sport.

Modalità di erogazione del contributo agli enti

Il contributo viene versato direttamente alle società sportive in tre tranche:

30% all’avvio del corso

40% a metà percorso

30% alla conclusione, previa verifica della frequenza

Gli enti sono responsabili del monitoraggio e della trasmissione dei dati ai fini delle verifiche.

Limiti del bonus e regole di assegnazione

Elemento Valore

Numero massimo di figli per famiglia 2

Contributo massimo per figlio 300 €

Destinazione Versamento diretto all’ente sportivo

Obbligo di frequenza Max 30% di assenze

L’assegnazione avviene in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Fasi successive e nuove domande

Il fondo Dote Famiglia consente ulteriori richieste fino a esaurimento risorse.

Le nuove domande possono essere presentate sulla piattaforma ufficiale, consultando l’elenco aggiornato degli enti aderenti.

Le graduatorie verranno aggiornate periodicamente, con possibili scorrimenti in caso di rinunce o nuovi finanziamenti.