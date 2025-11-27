Bonus Figli da 300 euro, sono partiti i pagamenti

Con l’accettazione delle prime domande per il contributo destinato all’iscrizione ad attività sportive e ricreative per minori, entra nel vivo una delle misure più attese della Manovra Finanziaria 2025. Il programma, promosso dal Dipartimento per lo Sport, mira a favorire l’accesso allo sport per bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.
L’obiettivo è promuovere inclusione sociale, benessere psicofisico e pari opportunità, in linea con i principi costituzionali e con le politiche nazionali di contrasto alla povertà educativa.
A chi è destinato il Bonus Sport Figli 2025
Il contributo è riservato alle famiglie residenti in Italia con:
figli di età compresa tra 6 e 14 anni;
ISEE minorenni fino a 15.000 euro;
massimo due figli beneficiari.
Il bonus riguarda esclusivamente attività sportive organizzate da ASD, SSD, ETS o ONLUS regolarmente registrate presso gli albi ufficiali e aderenti al programma.
Requisiti dell’attività sportiva
Per essere valida ai fini del contributo, l’attività deve:
svolgersi almeno due volte a settimana;
avere una durata minima di sei mesi;
essere avviata entro metà dicembre 2025.
Documenti richiesti per la domanda
Attestazione ISEE aggiornata
Dati anagrafici del minore e del dichiarante
Autocertificazione sull’assenza di contributi simili
Documento d’identità del richiedente
Il bonus non è cumulabile con altri sostegni pubblici per la stessa attività.
Cosa devono fare ora le famiglie con domanda accettata
Dopo la pubblicazione della prima graduatoria, per i beneficiari si aprono alcuni passaggi obbligati:
Confermare l’iscrizione del minore al corso scelto.
Verificare l’effettivo avvio delle attività da parte dell’ente sportivo.
Conservare la documentazione (iscrizione, ricevute o fatture) in caso di controlli.
Garantire la frequenza regolare: il contributo può essere revocato se il minore supera il 30% di assenze ingiustificate.
Comunicare tempestivamente eventuali cambi di corso o modifica dell’ente sportivo.
I controlli potranno comprendere verifiche documentali e ispezioni. Dichiarazioni false o irregolarità comportano la restituzione del contributo.
Per chi non è in graduatoria
Le domande escluse in questa prima fase restano in attesa di scorrimento, in caso di:
rinunce,
irregolarità,
rifinanziamento del fondo.
Aggiornamenti e nuovi elenchi saranno pubblicati sul portale istituzionale.
Obblighi per associazioni e società sportive
Gli enti accreditati devono:
attivare regolarmente i corsi, rispettando durata e frequenza obbligatoria;
registrare puntualmente presenze e assenze;
fornire informazioni chiare alle famiglie su scadenze e procedure;
comunicare eventuali abbandoni o anomalie;
collaborare ai controlli del Dipartimento per lo Sport.
Modalità di erogazione del contributo agli enti
Il contributo viene versato direttamente alle società sportive in tre tranche:
30% all’avvio del corso
40% a metà percorso
30% alla conclusione, previa verifica della frequenza
Gli enti sono responsabili del monitoraggio e della trasmissione dei dati ai fini delle verifiche.
Limiti del bonus e regole di assegnazione
Elemento Valore
Numero massimo di figli per famiglia 2
Contributo massimo per figlio 300 €
Destinazione Versamento diretto all’ente sportivo
Obbligo di frequenza Max 30% di assenze
L’assegnazione avviene in ordine cronologico di presentazione delle domande.
Fasi successive e nuove domande
Il fondo Dote Famiglia consente ulteriori richieste fino a esaurimento risorse.
Le nuove domande possono essere presentate sulla piattaforma ufficiale, consultando l’elenco aggiornato degli enti aderenti.
Le graduatorie verranno aggiornate periodicamente, con possibili scorrimenti in caso di rinunce o nuovi finanziamenti.