Bonus Dicembre, pagamenti da domani

Dal 1° dicembre 2025 prende il via la liquidazione dei saldi della Politica Agricola Comune (PAC) per gli agricoltori italiani che hanno presentato domanda nel corso dell’anno. La misura, attesa da tempo, porterà nelle aziende risorse più consistenti del previsto, rispetto agli anticipi erogati a settembre.

A confermare importi e modalità operative è Agea Coordinamento, attraverso la circolare n. 94143 del 21 novembre 2025. I pagamenti diretti PAC saranno liquidati al 97% del valore totale, con un saldo superiore rispetto agli anni precedenti. Sono previste inoltre risorse aggiuntive per i giovani agricoltori e importi massimi per colture strategiche come frumento duro e barbabietola da zucchero.

Come funzionano i saldi PAC

Dopo l’erogazione anticipata del 68% dei titoli PAC disaccoppiati, il saldo coprirà un ulteriore 29%, portando il totale al 97%.

Esempio pratico: un agricoltore con titoli del valore complessivo di 10.000 euro, che ha ricevuto 6.800 euro in anticipo, riceverà ora 2.900 euro a saldo. La trattenuta del 3% serve come precauzione per la futura assegnazione dei titoli dalla riserva nazionale.

Operazioni ancora in sospeso

Alcune operazioni saranno completate entro fine anno:

Assegnazione dei valori della riserva nazionale

Verifica di ammissibilità degli interventi accoppiati in zootecnia (scadenza 31 dicembre)

Determinazione dell’importo del regime ecologico zootecnico, relativo alla riduzione dei farmaci veterinari e al benessere animale, ancora da definire in base ai dati sugli animali ammissibili

Solo a conclusione di queste verifiche i pagamenti saranno perfezionati.

Pagamenti più consistenti grazie all’aumento degli importi unitari

Gli importi unitari dei saldi risultano più alti rispetto a quelli comunicati a settembre. Questo incremento rappresenta un supporto importante, in particolare per le aziende in difficoltà.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani agricoltori, con un aumento del premio da 100 a 151,23 euro per ettaro, fino a un massimo di 90 ettari per azienda. A saldo arriveranno 50,23 euro per ettaro, aggiuntivi rispetto all’anticipo già ricevuto. Il premio massimo complessivo passa da 100 a 200 euro per ettaro, rafforzando il sostegno al ricambio generazionale, considerato un nodo storico del settore agricolo italiano.

Prossimi step e circolare definitiva

Entro maggio 2026, Agea Coordinamento pubblicherà una terza e ultima circolare con:

Calcolo definitivo degli importi

Conferma di ettari e capi ammissibili

Eventuali conguagli o correzioni per anomalie

Con l’aumento dei pagamenti, l’attenzione ai giovani agricoltori e il riconoscimento delle colture strategiche, i saldi PAC 2025 rappresentano un sostegno concreto a un settore fondamentale per l’economia, la cultura e la società italiana.