Nel 2025 le famiglie italiane potranno contare su un aiuto concreto contro il caro energia: il bonus bollette, una misura che può garantire fino a 1.226 euro di risparmio all’anno sulle utenze domestiche.

L’obiettivo è sostenere i nuclei familiari più fragili e garantire l’accesso ai servizi essenziali di luce, gas e acqua, divenuti sempre più costosi.

Il beneficio varia in base a diversi fattori: ISEE del nucleo familiare, numero dei componenti, zona climatica di residenza e presenza di persone con disabilità che utilizzano apparecchiature elettromedicali.

Tutti i bonus disponibili nel 2025

1. Bonus luce – fino a 240,90 euro

Il bonus elettrico è destinato alle famiglie con un ISEE fino a 9.530 euro, oppure fino a 20.000 euro se il nucleo conta almeno quattro figli a carico.

L’importo dipende dal numero di componenti:

167,90 euro all’anno per 1 o 2 persone

219 euro per nuclei da 3 a 4 persone

240,90 euro per famiglie con oltre 4 componenti

Lo sconto viene applicato automaticamente in bolletta: non serve presentare domanda, è sufficiente che l’ISEE aggiornato sia correttamente caricato nel sistema INPS.

2. Bonus per disagio fisico – fino a 543,85 euro

Questo contributo è riservato ai nuclei familiari con un membro che utilizza apparecchiature elettromedicali salvavita (come respiratori, pompe per dialisi o dispositivi per nutrizione artificiale).

Non è richiesto un limite ISEE, ma è necessario un certificato dell’ASL che attesti la condizione sanitaria e l’uso delle apparecchiature.

L’importo varia in base al consumo extra di energia legato ai dispositivi:

da 167,90 euro fino a un massimo di 543,85 euro all’anno

Il bonus può essere cumulato con quello sociale per reddito, aumentando così il risparmio complessivo.

3. Bonus gas – circa 300 euro

Il bonus gas spetta a chi utilizza metano per cucinare, riscaldare l’acqua o la casa.

Anche in questo caso l’ISEE non deve superare 9.530 euro (20.000 per famiglie numerose).

L’importo varia in base alla zona climatica e al numero di componenti del nucleo, ma in media una famiglia di 4-5 persone ottiene circa 300 euro di sconto annuo.

Il valore del bonus aumenta nei mesi invernali, quando i consumi sono più elevati, e si riduce nei periodi più caldi.

4. Bonus acqua – fino a 142 euro

Il bonus idrico garantisce 50 litri di acqua gratuita al giorno per ogni componente della famiglia.

Il risparmio medio è di 28 euro annui per persona, quindi:

una famiglia di 5 persone può ottenere fino a 142 euro di sconto complessivo.

Anche in questo caso lo sconto viene applicato direttamente sulla bolletta.

Risparmio complessivo e requisiti

Combinando tutti i bonus – luce, gas, acqua e disagio fisico – una famiglia numerosa con ISEE basso può ottenere fino a 1.226 euro di sconto all’anno.

Senza il contributo per disagio fisico, il risparmio massimo si ferma comunque a 683 euro annui per un nucleo di cinque persone.

Per mantenere attivi i benefici è fondamentale aggiornare l’ISEE ogni anno, preferibilmente entro gennaio, così da continuare a ricevere gli sconti in modo automatico.

In sintesi

Tipo di bonus Importo massimo annuo Requisiti principali

Luce 240,90 € ISEE ≤ 9.530 € (20.000 € con ≥4 figli)

Gas 300 € (media) ISEE ≤ 9.530 € (20.000 € con ≥4 figli)

Acqua 142 € ISEE ≤ 9.530 €

Disagio fisico 543,85 € Certificato ASL, nessun limite ISEE

Totale potenziale 1.226 € Bonus cumulabili.