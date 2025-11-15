La Regione Piemonte mette a disposizione delle famiglie il Buono Vesta, un voucher annuale destinato ai bambini da 0 a 6 anni. L’importo varia in base all’ISEE della famiglia e alla presenza di disabilità del minore.
Importi del Buono Vesta
1.200 euro per minori con disabilità e ISEE fino a 40.000 €
1.000 euro per famiglie con ISEE fino a 35.000 €
800 euro per famiglie con ISEE fino a 40.000 €
Il voucher ha durata di 12 mesi, a partire dal primo giorno del mese successivo all’accoglimento della domanda.
Spese rimborsabili
Il Buono Vesta può essere utilizzato per sostenere costi legati a:
Servizi per la prima infanzia
Servizi scolastici della scuola primaria e assistenza correlata
Centri estivi e invernali
Baby-sitting a domicilio
Attività extrascolastiche come ginnastica, danza, musica e altre iniziative educative
Le spese vengono rimborsate caricando le fatture direttamente sul portale dedicato.
Come presentare domanda
La domanda va effettuata online sul sito vestapiemonte.it
. Ecco i requisiti e il procedimento:
Ogni domanda è valida per un solo minore.
Necessario possedere: SPID, CIE o CNS.
Fornire il codice fiscale del bambino o della bambina.
Allegare l’attestazione ISEE aggiornata.
Le richieste vengono accolte in ordine cronologico, fino all’esaurimento delle risorse.
Una volta assegnato il buono, le fatture possono essere caricate sul portale per ottenere il rimborso direttamente sul conto corrente indicato.
Assistenza e supporto
Per eventuali dubbi o problemi con la procedura, sono disponibili diversi contatti regionali di assistenza, consultabili sul portale ufficiale.