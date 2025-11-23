Bloccato in auto mentre trasportava ecstasy

Durante un controllo stradale a Giugliano, i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 25enne del posto trovato in possesso di varie forme di ecstasy e altre sostanze stupefacenti. L’auto sulla quale viaggiava è fermata per una verifica di routine, ma l’atteggiamento nervoso del giovane ha insospettito i militari, spingendoli a procedere con una perquisizione più approfondita. All’interno del veicolo sono rinvenuti diversi derivati dell’MDMA: polvere rosa, una pillola blu e quattro rose, 2,8 grammi di polvere beige e due bustine contenenti ecstasy cristallizzata. Oltre a queste sostanze, i Carabinieri hanno sequestrato anche hashish e 570 euro in contanti, ritenuti verosimilmente legati all’attività di spaccio.

Secondo gli investigatori, il sequestro risulta significativo non solo per la quantità, ma soprattutto per la varietà e la qualità degli stupefacenti, tipicamente diffusi negli ambienti della movida notturna. Il 25enne è posto agli arresti domiciliari in attesa delle successive valutazioni dell’autorità giudiziaria.