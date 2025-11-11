A Saviano, un giovane di 27 anni è stato denunciato dalla Polizia Stradale dopo essere stato trovato in possesso di un’auto noleggiata con targhe spagnole e dati personali alterati. Domenica, gli agenti della Polizia Stradale di Nola hanno fermato il veicolo per un controllo. Durante le verifiche, hanno rilevato anomalie nei caratteri e nelle tecniche di stampa della carta di circolazione fornita dall’uomo, evidenziando la falsificazione dei documenti.

Sequestro del veicolo

L’auto, immatricolata in Spagna, è stata sottoposta a sequestro. L’operazione rientra in un progetto più ampio della Polizia Stradale volto a contrastare il traffico di veicoli rubati o contraffatti. Grazie a questi controlli, numerose auto sono state sequestrate e restituite ai legittimi proprietari.