Blitz nel campo, trovati 400 chili di rame e sequestrati due cani

Proseguono i controlli programmati dal Comando provinciale dei carabinieri negli insediamenti presenti a Napoli e nell’area metropolitana. Le verifiche, svolte con il supporto della polizia municipale e del personale della forestale, hanno interessato in queste ore la zona di via Macello, nell’area occidentale del capoluogo. L’attività ha avuto come obiettivo principale la tutela dell’ambiente, la sicurezza pubblica e il contrasto a varie forme di illegalità. Durante le operazioni sono identificate 132 persone; tra queste, 38 risultavano già note alle forze dell’ordine. Per due individui sono emersi provvedimenti di espulsione in corso.

Animali maltrattati e rifiuti: tre persone denunciate

Nel corso delle ispezioni, i carabinieri hanno denunciato un 45enne e un 28enne, proprietari di due cani di razza pitbull trovati in condizioni critiche: gli animali erano legati con catene, denutriti e presentavano segni riconducibili a prolungata costrizione. I cani sono sequestrati e affidati ai veterinari dell’Asl Napoli 1.

Un 37enne è invece denunciato dopo essere stato trovato alla guida di un furgone carico di rifiuti solidi urbani, tra cui forni, frigoriferi, lavatrici e condizionatori. Il mezzo e il materiale trasportato sono sequestrati.

Durante l’operazione sono inoltre sequestrati cinque veicoli privi di assicurazione e rimosse 19 auto abbandonate o cannibalizzate.

Recuperati 400 chili di rame rubato nella notte

I controlli hanno anche permesso di individuare un episodio avvenuto poche ore prima: in un’area dell’insediamento sono trovati 400 chili di rame, costituiti da morsetti per filo sagomato. Gli accertamenti hanno confermato che il materiale, del valore di circa 20 mila euro, era sottratto durante la notte a un magazzino logistico di Rete Ferroviaria Italiana a Termoli. La refurtiva è restituita al personale dell’unità