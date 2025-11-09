La Squadra Mobile della Questura di Napoli, con il supporto dei Commissariati Poggioreale, Vasto-Arenaccia, Vicaria-Mercato e Ponticelli, del Reparto Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha condotto una vasta operazione antidroga nel rione Sant’Alfonso, noto anche come “Connolo”.

Arresto e sequestro di sostanze stupefacenti

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno arrestato un 66enne pregiudicato. All’interno della sua abitazione è rinvenuta la chiave di un altro appartamento sullo stesso pianerottolo, dove erano nascosti 4 kg tra marijuana e hashish, insieme a un bilancino di precisione.

Successivamente, nel locale commerciale utilizzato dall’indagato, è trovato un secondo bilancino di precisione, confermando l’attività di spaccio.

Il sequestro complessivo

I controlli estesi all’area circostante hanno permesso di sequestrare ulteriori circa 5 kg di droga, tra hashish, marijuana e cocaina, oltre a diverso materiale per il confezionamento.

All’operazione ha partecipato anche personale dei Vigili del Fuoco, garantendo la sicurezza durante le perquisizioni.

L’arrestato è ora in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, mentre le indagini proseguono per individuare eventuali complici e canali di distribuzione della droga.