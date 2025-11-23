Bimba di 9 anni azzannata al volto da un cane randagio

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Carosino, in provincia di Taranto, dove una bambina di 9 anni è rimaasta morsa al volto da un cane randagio di grossa taglia mentre si trovava in strada insieme ad alcuni adulti. L’animale avrebbe colpito improvvisamente la piccola alla guancia, prima che le persone presenti riuscissero ad allontanarlo e a chiamare immediatamente il 112.

I soccorsi e le prime cure

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Grottaglie che, dopo aver stabilizzato la bambina, ha disposto il trasferimento urgente al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Gli accertamenti clinici hanno evidenziato profonde lacerazioni alla guancia sinistra, tali da richiedere una sutura complessa.

Secondo quanto riferito dall’Asl di Taranto, la piccola presentava “lesioni lacero-contuse multiple nella regione facciale” ed è arrivata in ospedale alle 14.45, dove è sottoposta alle prime cure e alla valutazione dei chirurghi.

Possibile trasferimento e indagini in corso

L’equipe medica tarantina, in contatto con i colleghi del Policlinico, ha concordato il trasferimento della bambina nel reparto di chirurgia plastica di Bari, dove potrà essere sottoposta a trattamenti specialistici per le ferite riportate.

Nel frattempo sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare il cane responsabile.

In manovra un Fondo da 300 euro per ogni figlio

Tari da record a Napoli ed al Sud: 500 euro

Gli ultras attaccano De Laurentiis e Saviano con un manifesto

In Campania l’Allerta Meteo diventa arancione

Auto contro guardrail, muore dirigente della Camera di Commercio

Presi a calci e pugni da un gruppo di ragazzini, 13enne in ospedale nei Paesi Vesuviani

Incassa la pensione della madre morta: ecco il suo documento in cui si traveste da donna

Concorso Asi per assunzioni a tempo indeterminato

Facebook-f Instagram
'; iframe.srcdoc = iframeContent; // Adatta l'altezza dell'iframe al contenuto iframe.onload = function() { try { var body = iframe.contentWindow.document.body; if (body) { var height = body.scrollHeight; if (height > 50) { iframe.style.height = height + 'px'; iframe.style.minHeight = 'auto'; } } } catch(e) {} }; return iframe; } // Trova il contenitore var contentWidget = document.querySelector('.elementor-widget-theme-post-content'); if (!contentWidget) return; var contentContainer = contentWidget.querySelector('.elementor-widget-container'); if (!contentContainer) return; // Zone IDs var zoneTop = 2; var zoneCenter = 3; var zoneBottom = 4; var nTop = 'a8479755'; var nCenter = 'af227768'; var nBottom = 'acb2e151'; // Wrapper function createWrapper(position) { var wrapper = document.createElement('div'); wrapper.className = 'article-ad article-ad--' + position; return wrapper; } // BANNER TOP var wrapperTop = createWrapper('top'); wrapperTop.appendChild(createReviveIframe(zoneTop, nTop)); contentContainer.insertBefore(wrapperTop, contentContainer.firstChild); // BANNER BOTTOM var wrapperBottom = createWrapper('bottom'); wrapperBottom.appendChild(createReviveIframe(zoneBottom, nBottom)); contentContainer.appendChild(wrapperBottom); // BANNER CENTER var paragraphs = contentContainer.querySelectorAll('p'); if (paragraphs.length > 0) { var middleIndex = Math.floor(paragraphs.length / 2); var targetParagraph = paragraphs[middleIndex]; var wrapperCenter = createWrapper('middle'); wrapperCenter.appendChild(createReviveIframe(zoneCenter, nCenter)); if (targetParagraph.nextSibling) { targetParagraph.parentNode.insertBefore(wrapperCenter, targetParagraph.nextSibling); } else { targetParagraph.parentNode.appendChild(wrapperCenter); } } });