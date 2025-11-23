Bimba di 9 anni azzannata al volto da un cane randagio

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Carosino, in provincia di Taranto, dove una bambina di 9 anni è rimaasta morsa al volto da un cane randagio di grossa taglia mentre si trovava in strada insieme ad alcuni adulti. L’animale avrebbe colpito improvvisamente la piccola alla guancia, prima che le persone presenti riuscissero ad allontanarlo e a chiamare immediatamente il 112.

I soccorsi e le prime cure

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Grottaglie che, dopo aver stabilizzato la bambina, ha disposto il trasferimento urgente al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Gli accertamenti clinici hanno evidenziato profonde lacerazioni alla guancia sinistra, tali da richiedere una sutura complessa.

Secondo quanto riferito dall’Asl di Taranto, la piccola presentava “lesioni lacero-contuse multiple nella regione facciale” ed è arrivata in ospedale alle 14.45, dove è sottoposta alle prime cure e alla valutazione dei chirurghi.

Possibile trasferimento e indagini in corso

L’equipe medica tarantina, in contatto con i colleghi del Policlinico, ha concordato il trasferimento della bambina nel reparto di chirurgia plastica di Bari, dove potrà essere sottoposta a trattamenti specialistici per le ferite riportate.

Nel frattempo sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare il cane responsabile.