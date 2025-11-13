Tragedia questa mattina a Marcianise, in provincia di Caserta, dove una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere caduta nel vuoto all’interno della scuola media “Calcara” di via Novelli. L’allarme è scattato poco dopo l’inizio delle lezioni. Secondo una prima ricostruzione, la studentessa – che frequentava la seconda media – avrebbe lasciato un biglietto sul banco con poche parole di scuse. Poi avrebbe chiesto di uscire dall’aula per recarsi in bagno e si sarebbe diretta verso la scala di sicurezza posta sul retro dell’edificio, da dove è precipitata per circa dieci metri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’auto medica, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Presenti anche le forze dell’ordine, con pattuglie del commissariato di Marcianise, agenti della polizia municipale e il sindaco con alcuni assessori.

La scuola è stata momentaneamente chiusa e presidiata, mentre all’interno si trovano ancora i genitori e gli alunni, in attesa di poter lasciare l’edificio in sicurezza.

Sul posto sono arrivate anche quattro psicologhe dell’Asl per fornire supporto a studenti, docenti e familiari.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’accaduto. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica e le cause della tragedia.