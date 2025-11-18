Benedetta Scuderi, europarlamentare del gruppo Verdi/ALE, ha manifestato il suo sostegno a Rosario Visone, portavoce regionale di Europa Verde Campania e candidato di Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni regionali.

«Se vogliamo Rosario Visone in Consiglio Regionale? Assolutamente sì» ha dichiarato Benedetta Scuderi, europarlamentare dei Verdi, ai margini dell’evento “La flotilla incontra Casalnuovo”. «Rosario è il nostro portavoce regionale, una persona di grande valore e di straordinario impegno sul territorio. Lavora ogni giorno per Europa Verde e per il progetto di Alleanza Verdi e Sinistra. Credo abbia tutte le carte in regola per rappresentare al meglio i cittadini in Regione. Supportiamo Rosario, la lista di AVS e tutti i candidati, con l’obiettivo di ottenere un buon risultato e di eleggere diversi consiglieri regionali».

Rosario Visone ha commentato: «A pochi giorni dal voto, il sostegno di Benedetta Scuderi ci dà un ulteriore slancio e entusiasmo. Condividiamo la sua lotta per la pace e il rispetto dei diritti umani. La sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione politica e umanitaria che ha portato aiuti alla popolazione di Gaza, rappresenta una testimonianza preziosa. Intendiamo portare in Regione i temi del rispetto dei diritti umani, dell’inclusione e della pace».

Benedetta Scuderi ha aggiunto: «La missione della Global Sumud Flotilla ha scosso le coscienze e sensibilizzato la comunità internazionale. Milioni di persone sono scese in piazza a sostegno nostro e della Palestina. Non può esistere un’Europa a due facce: il rispetto dei diritti umanitari e del diritto internazionale deve valere per tutti».

Visone ha concluso: «Persone come Benedetta rappresentano il futuro dei Verdi: libere, competenti e coraggiose. La squadra che mi sostiene è forte e motivata, composta da persone che condividono lo stesso spirito e la stessa visione. Siamo convinti di poter ottenere un grande risultato. La sfida principale resta intercettare il voto libero e convincere i cittadini ad andare alle urne, continuando a parlare di contenuti e mantenendo il focus su giustizia climatica, ambientale e sociale».