«Un posto immerso nella natura, in posizione strategica e con un proprietario capace di farti sentire a casa». È una delle recensioni lasciate da un cliente abituale di un B&B situato in una stradina periferica di Scisciano, diventato per lui un punto di riferimento durante i soggiorni in Campania. Un apprezzamento che, tuttavia, contrasta profondamente con quanto scoperto dai carabinieri della stazione di San Vitaliano.

La struttura, presentata online come un alloggio accogliente e dotato di ogni comfort, è risultata completamente abusiva. L’immobile era stato realizzato su un terreno agricolo senza alcuna autorizzazione urbanistica né titoli edilizi. Al termine degli accertamenti, i militari hanno posto i sigilli all’intera area, circa 300 metri quadrati complessivi.

Il sequestro non solo impedisce l’accesso ai futuri ospiti, ma comporta anche conseguenze penali per il proprietario, un 32enne del posto, ora denunciato per abusivismo edilizio. L’attività ricettiva è stata immediatamente interrotta e la struttura chiusa.