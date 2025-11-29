Bando per oltre 1500 assunzioni alla Camera di Commercio

Le imprese italiane prevedono circa 443 mila nuove assunzioni nel mese di novembre e oltre 1,3 milioni tra novembre 2025 e gennaio 2026. Le stime segnano però una battuta d’arresto: rispetto a novembre 2024 si registrano quasi 12 mila entrate in meno (-2,6%), mentre sul trimestre la flessione arriva a 24 mila unità (-1,8%). Anche il Molise rispecchia la tendenza nazionale. Le aziende locali prevedono 1.520 inserimenti a novembre e circa 4.700 nel trimestre, numeri che confermano un rallentamento della domanda di lavoro e difficoltà di reperimento ancora significative.

I dati emergono dal Bollettino del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro nell’ambito del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dall’Unione Europea.

Molise: previsioni in calo, soprattutto sul trimestre

In Molise, al netto delle 90 entrate del settore primario, si osserva una variazione negativa di circa 30 unità rispetto a novembre 2024 (-2,1%). L’arretramento è ancora più evidente considerando il trimestre novembre 2025 – gennaio 2026: circa 500 assunzioni in meno, pari a un calo del 10%, rispetto al periodo omologo dello scorso anno.

Servizi in flessione, industria con dinamiche contrastanti

Il settore dei servizi è quello che pesa maggiormente sulla diminuzione complessiva, pur restando trainante sul piano dei volumi: 1.040 assunzioni a novembre e 3.170 nel trimestre. All’interno del comparto spiccano i servizi alle imprese, che segnano la riduzione più netta (-31%, circa -120 ingressi). Più stabili commercio, turismo e servizi alla persona, in alcuni casi con lievi segnali positivi.

La situazione dell’industria molisana è più articolata. A novembre sono previste 390 assunzioni, in crescita del 25,8% rispetto allo stesso mese del 2024. Sul trimestre, però, il saldo torna negativo: 1.140 entrate, con una contrazione del 16,2% su base annua. Bene il comparto delle costruzioni, mentre il manifatturiero mostra segnali di difficoltà più marcati.

Micro e piccole imprese al centro della domanda di lavoro

Il tessuto produttivo regionale conferma il peso delle micro e piccole imprese, che rappresentano l’80% delle assunzioni previste a novembre. Questo dato ribadisce il ruolo strutturale delle realtà fino a 49 addetti nell’economia del territorio.

Profili richiesti e criticità nel reperimento

Le figure più ricercate operano soprattutto nei servizi, nel commercio, nella ristorazione, nell’edilizia e nella logistica. Permangono però difficoltà nel reperire professionisti tecnici e qualificati, in particolare nei settori sanitario e sociale, dove la domanda supera l’offerta disponibile.

Il valore del Sistema Excelsior

Il Bollettino Excelsior fotografa le intenzioni di assunzione dichiarate dalle imprese che partecipano all’indagine. Non riflette quindi l’andamento assoluto delle assunzioni effettivamente realizzate, ma rappresenta un indicatore fondamentale per monitorare l’evoluzione del mercato del lavoro, le figure più ricercate e le aree in cui le imprese incontrano maggiori difficoltà nel reclutamento.