Colpo grosso nella notte in via Amendola, nel pieno centro di Afragola. Una banda di ladri ha letteralmente sradicato il bancomat della filiale di Crédit Agricole utilizzando un potente escavatore, arrivato sul posto a bordo di un camion di grosse dimensioni. Il blitz è avvenuto intorno alle cinque del mattino. Nonostante i forti rumori provocati dalle operazioni dei malviventi, nessun residente della zona avrebbe dato l’allarme né contattato le forze dell’ordine, nemmeno in forma anonima.

Sul posto sono intervenute le guardie giurate di un istituto di vigilanza privata, allertate dal sistema di sicurezza della banca. Al loro arrivo, però, dei ladri non c’era più alcuna traccia: la banda era già fuggita con il bottino, lasciando dietro di sé solo macerie e danni alla struttura.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della stazione di Afragola, guidati dal luogotenente Raimondo Semprevivo, e agli agenti del Commissariato di Polizia, diretti dal vicequestore Manuela Marafioti. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire ai responsabili e ricostruire la dinamica dell’assalto.

Reazioni e polemiche

L’episodio ha immediatamente acceso il dibattito sulla sicurezza cittadina. Il consigliere di opposizione Antonio Iazzetta, in un post pubblicato sui social, ha espresso forte preoccupazione per l’escalation criminale ad Afragola, ricordando le recenti “stese” e il ferimento di tre persone in un agguato avvenuto in un bar.

Nel suo intervento, Iazzetta ha criticato l’assenza dell’amministrazione comunale guidata da Antonio Pannone, che – pur avendo ritirato le dimissioni – non ha ancora nominato i nuovi componenti della giunta, paralizzando di fatto l’attività amministrativa, inclusa quella legata alla sicurezza pubblica.

Le indagini proseguono per individuare i componenti della “banda del bancomat”, che negli ultimi mesi avrebbe colpito con modalità simili in diverse località della provincia di Napoli.