Una tragedia ha scosso nella mattinata la comunità di Marcianise, in provincia di Caserta. Una studentessa di 12 anni è morta dopo essere precipitata nel vuoto all’interno della scuola media Calcara di via Novelli.

L’allarme e i primi soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, la giovane frequentava la seconda classe dell’istituto. Poco prima dell’accaduto avrebbe lasciato un biglietto sul banco, poi avrebbe chiesto di potersi recare in bagno, allontanandosi dall’aula.

Quando gli insegnanti si sono resi conto che la ragazzina non rientrava, è scattato l’allarme. Pochi minuti dopo, il corpo della studentessa è stato ritrovato nel cortile della scuola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Indagini in corso

Le prime ipotesi investigative, al momento, fanno riferimento a un possibile gesto volontario, ma tutte le piste restano aperte. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e personale scolastico per ricostruire le ultime ore della giovane e comprendere quanto accaduto.

Comunità sotto shock

La notizia ha profondamente colpito la città di Marcianise e l’intero istituto scolastico, dove è stato proclamato il lutto cittadino e attivati i servizi di supporto psicologico per studenti e docenti.