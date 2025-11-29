Azzurra aveva 6 anni, tre li ha passati a lottare contro un male incurabile

La frazione di Massascusa, nel comune di Ceraso, e Marigliano sono oggi profondamente scossa dalla scomparsa della piccola Azzurra, sei anni, che per un lungo periodo aveva affrontato una malattia gravissima. Per tre anni la bambina ha seguito un percorso di cure complesso, sostenuta dalla costante presenza della famiglia e dall’impegno dei medici che l’hanno assistita in diverse strutture specialistiche. Il primo ricovero era avvenuto a Modena, dove lavora il padre. Da lì il viaggio di Azzurra tra gli ospedali italiani è proseguito al Gaslini di Genova e al Bambin Gesù di Roma, fino ad arrivare al Pausilipon di Napoli, centro di riferimento per l’oncologia pediatrica, che ha seguito la fase finale della malattia. Da alcuni mesi la famiglia risiedeva a Marigliano, il paese d’origine del papà. È lì che la bambina si è spenta, accanto ai suoi affetti più stretti.

La notizia ha profondamente colpito Massascusa e l’intero territorio cilentano, dove in molti hanno seguito nel tempo la storia della piccola. In segno di vicinanza e per ricordarla, l’ospedale Pausilipon ha quindi promosso una raccolta fondi destinata a sostenere le cure dei bambini ricoverati, invitando a compiere un gesto solidale in sua memoria: un modo per trasformare il dolore in aiuto concreto a favore di altri piccoli pazienti.