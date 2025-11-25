Avviso Inps per il Bonus dedicato a figli e famiglia

L’INPS ha recentemente annunciato un potenziamento dei servizi rivolti alle famiglie, introducendo un sistema di notifiche automatiche per agevolare l’accesso ai sostegni economici. Ogni volta che nasce un bambino o arriva in famiglia tramite adozione o affido preadottivo, l’Istituto invia un’email ai genitori per ricordare le principali misure di supporto disponibili.

Questa strategia di “promemoria intelligente”, già applicata con successo all’Assegno Unico, viene estesa ora anche al Bonus Nuovi Nati, previsto dalla legge di bilancio. L’obiettivo è fornire ai genitori informazioni tempestive e chiare sin dai primi giorni di vita del bambino, facilitando l’accesso ai contributi senza rischi di dimenticanze o ritardi.

Come funziona la notifica dell’INPS

Non appena viene registrata una nascita, un’adozione o un affidamento preadottivo, l’INPS invia un messaggio di posta elettronica ai genitori. L’avviso ha due finalità principali:

Segnalare la possibilità di presentare domanda o aggiornare l’Assegno Unico.

Informare che, se l’ISEE minorenni rientra nei limiti previsti, è possibile richiedere il Bonus Nuovi Nati da 1.000 euro.

In questo modo, l’Istituto anticipa le necessità della famiglia e riduce il rischio di perdere diritti o scadenze per semplice dimenticanza.

Chi può ricevere la notifica

L’email non è inviata automaticamente a tutti, ma solo a chi ha attivato i servizi proattivi dell’INPS. Per ricevere le notifiche, è necessario:

Accedere al proprio profilo MyINPS.

Entrare nella sezione I tuoi dati.

Selezionare Contatti e consensi.

Attivare l’opzione relativa ai servizi proattivi scegliendo Acconsento.

Senza questo passaggio, l’INPS non può inviare comunicazioni personalizzate.

Che cos’è il Bonus Nuovi Nati

Il Bonus Nuovi Nati è un contributo economico una tantum di 1.000 euro destinato alle famiglie in caso di nascita, adozione o affidamento preadottivo, attivo dal 1° gennaio 2025.

Il sostegno ha lo scopo di aiutare i neo-genitori a coprire le prime spese indispensabili, come prodotti per l’infanzia, attrezzature di base e prime cure, offrendo un supporto immediato nei primi mesi di vita del bambino.

Requisiti per accedere al bonus

Possono richiedere il contributo:

Cittadini italiani e UE;

Cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno di lungo periodo o titolo equivalente;

Genitori con domicilio in Italia al momento della richiesta;

Nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 40.000 euro.

Il bonus non è imponibile ai fini fiscali. La domanda può essere presentata da uno dei genitori conviventi con il bambino. In caso di genitori minorenni o incapaci, la richiesta spetta al tutore o al responsabile della responsabilità genitoriale.

Risorse stanziate

Per finanziare il Bonus Nuovi Nati sono stati previsti:

330 milioni di euro per il 2025;

360 milioni di euro annui a partire dal 2026.

L’INPS aggiornerà mensilmente il Ministero del Lavoro e il MEF sull’utilizzo dei fondi.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere inoltrata entro 120 giorni dall’ingresso del minore in famiglia. Le modalità disponibili sono:

Servizio online sul sito INPS;

App INPS Mobile;

Contact Center: 803.164 da rete fissa o 06 164.164 da cellulare;

Patronati, che offrono assistenza gratuita nella compilazione.