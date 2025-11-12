Mattinata di caos ieri nel quartiere Rione Traiano, dove un autobus di linea è rimasto incastrato tra le transenne del cantiere per la nuova pista ciclabile e lo spartitraffico centrale, bloccando completamente la circolazione stradale. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, il conducente avrebbe tentato di invertire la marcia in un tratto particolarmente stretto, reso ancora più complicato dai lavori in corso. Nel corso della manovra, il mezzo è rimasto di traverso sulla carreggiata, impedendo il passaggio ad auto e pedoni.

“Bastava uscire, girare a destra, fare il giro della rotonda e tornare indietro – racconta un abitante – ma così si è ritrovato incastrato tra le transenne.”

L’episodio, documentato da Ginevra De Mat con una foto pubblicata sulla pagina Facebook “Se sei del Rione Traiano”, ha rapidamente fatto il giro dei social network. Il post ha raccolto decine di reazioni e commenti, tra ironia e critiche sulla gestione dei cantieri e della segnaletica stradale.

Molti utenti hanno segnalato i disagi quotidiani legati ai lavori per la pista ciclabile, sottolineando la difficoltà di circolare nel quartiere.

Dopo circa un’ora di interventi, l’autobus è finalmente rimosso, consentendo la riapertura del traffico e il ripristino della normale viabilità. Tuttavia, l’immagine del mezzo bloccato tra le barriere continua a circolare online, diventando uno dei post più condivisi della zona.