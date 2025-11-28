Auto si schianta e finisce in un negozio

Momenti di paura ma anche un pizzico di ironia a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove un’auto, nel tentativo di evitare un incidente, ha terminato la sua corsa contro la vetrina del negozio “Il Mercato della Frutta” in via Napoli 335. L’impatto, avvenuto nelle scorse ore, ha danneggiato il vetro dell’esercizio commerciale senza per fortuna provocare feriti gravi. A rendere pubblica la vicenda sono stati gli stessi proprietari, che ieri hanno diffuso sui loro canali social il video registrato dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini mostrano il veicolo mentre tenta una manovra improvvisa per evitare la collisione con un altro mezzo e finisce per centrare in pieno l’ingresso del negozio.

Nel post che accompagna il filmato, i titolari hanno scelto un tono ironico per commentare quanto accaduto, scrivendo: «Siete esagerati, addirittura entrate con le macchine». Un modo per sdrammatizzare uno spiacevole episodio che, nonostante i danni materiali, non ha avuto conseguenze più gravi.

L’esercizio commerciale continuerà regolarmente la propria attività, mentre sono in corso le verifiche per la messa in sicurezza della vetrina danneggiata e la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente.