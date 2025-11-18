Momenti di grande tensione nella serata di ieri a Salerno, lungo via Benedetto Croce. Una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato la ringhiera della strada ed è precipitata nel vuoto, rendendo necessario un rapido intervento dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, affiancati dai nuclei specializzati speleo-alpino-fluviali e dal supporto di un’autoscala. Presenti anche i sanitari della Croce Rossa e diverse pattuglie delle forze dell’ordine.

I soccorritori hanno raggiunto l’automobile precipitata e hanno trovato al suo interno il conducente, un uomo di circa cinquant’anni, ferito ma cosciente. Dopo le prime operazioni di messa in sicurezza, l’uomo è estratto dal veicolo, riportato in superficie e affidato alle cure dei sanitari della Croce Bianca. Accusava dolori diffusi, ma le sue condizioni sono apparse complessivamente stabili, in attesa di ulteriori accertamenti medici.

Le operazioni proseguiranno ora con la valutazione delle modalità di recupero dell’automobile, finita nella scarpata sottostante.

L’area è stata messa in sicurezza grazie a una presenza massiccia delle forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale hanno collaborato per gestire la viabilità e raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.