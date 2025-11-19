Gravi allagamenti si sono verificati ieri sera a Villaricca, in provincia di Napoli, dove le forti piogge hanno trasformato via Roma, all’altezza del Ponte di Surriento, in una vera trappola per gli automobilisti. L’acqua ha raggiunto in alcuni punti un metro e sessanta, sommergendo completamente diverse auto e impedendo agli occupanti di mettersi in salvo. Su segnalazione della centrale operativa, le pattuglie della Compagnia dei carabinieri di Marano di Napoli sono intervenute rapidamente per soccorrere le persone rimaste intrappolate. I militari hanno tratto in salvo sei individui, tra cui due anziani, due minorenni e una donna incinta, bloccati all’interno delle vetture ormai in panne.

Per motivi di sicurezza, le strade circostanti sono state chiuse al traffico. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, impegnati nella gestione dell’emergenza e nel monitoraggio dell’area.