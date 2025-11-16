Un altro incidente stradale, l’ennesimo in via Acton, ha causato il ricovero di tre giovani studenti universitari. Il sinistro è avvenuto nella notte, lungo la direttrice che collega via Marina alla Galleria Vittoria, nel quartiere Chiaia. Le tre persone coinvolte sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale: una giovane si trova in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli, un’altra è ricoverata all’Ospedale del Mare, mentre un ragazzo è stato trasferito al Centro Traumatologico Ortopedico (CTO).

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dall’Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Municipale, i giovani erano a bordo di un’utilitaria che, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo. L’auto ha iniziato a sbandare più volte, prima di fermarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica, proprio davanti al Molo Beverello. Fortunatamente, l’incidente è avvenuto in un’area trafficata, ma non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti.

Indagini in corso

Gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente, stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Grazie alla presenza di telecamere di sorveglianza nella zona, sarà possibile acquisire immagini utili per comprendere meglio cosa sia accaduto. Al momento, le cause dello sbandamento sono ancora sconosciute, ma l’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale in una delle arterie principali della città.

I residenti e i frequentatori della zona hanno espresso preoccupazione per la frequenza degli incidenti in quella strada, invocando maggiori misure di sicurezza e un controllo più attento da parte delle autorità. La speranza è che questo incidente possa essere l’occasione per rivedere e migliorare la viabilità e la sicurezza in via Acton e nelle strade limitrofe.