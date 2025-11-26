Auto contromano travolge moto

Un nuovo grave incidente stradale ha scosso il quartiere di Fuorigrotta, all’incrocio tra via Regolo e viale Augusto. Un motociclista è stato investito da un’auto che procedeva in contromano. L’impatto è stato violento: l’uomo è trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, con diverse fratture. Secondo quanto riferito dai sanitari, non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica è ricostruita dagli agenti della sezione infortunistica stradale della Polizia Municipale, intervenuti per i rilievi. La fotografia dell’incidente e la segnalazione sono arrivate al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, impegnato da tempo – insieme a Rosario Pugliese, rappresentante dell’esecutivo regionale di Europa Verde – in una campagna contro guida irresponsabile, manovre spericolate e violazioni sistematiche del Codice della Strada.

Borrelli e Pugliese sottolineano come, nonostante gli appelli e numerose iniziative, il numero di incidenti continui a crescere: un fenomeno ormai radicato nel quartiere, dove la velocità e la guida imprudente sono diventate criticità giornaliere.

La denuncia dei residenti: «Strade sempre più pericolose»

Tra i cittadini cresce la frustrazione. Un residente, molto attivo nei gruppi locali, ha commentato con amarezza la situazione: le strade di Fuorigrotta, ha spiegato, sono diventate percorsi ad alto rischio per motociclisti e automobilisti, complice un traffico caotico e comportamenti di guida aggressivi. Il suo messaggio è rapidamente condiviso da moltissimi abitanti, che vivono quotidianamente il problema.

Il quartiere, tra i più popolosi e trafficati di Napoli, è infatti teatro di una lunga serie di incidenti, spesso occorsi nei pressi dei principali incroci o in condizioni di traffico congestionato. Una situazione che alimenta il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di un intervento strutturale.