Auto contro guardrail, muore dirigente della Camera di Commercio

Un uomo di 56 anni, Adriano Franchi, è deceduto in un incidente stradale avvenuto sulla via Salaria, all’altezza del chilometro 123, nel territorio di Cittareale. La vettura sulla quale viaggiava come passeggero, guidata da una donna, ha improvvisamente sbandato per cause ancora da accertare ed è finita contro il guardrail, subendo un violento impatto.

La conducente ha riportato ferite lievi, mentre i due cani presenti a bordo sono stati tratti in salvo senza conseguenze gravi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del presidio di Amatrice e del distaccamento di Posta, che hanno operato immediatamente per liberare l’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo, utilizzando cesoie e divaricatori. Il personale sanitario del 118, arrivato poco dopo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 56enne.

La Polizia stradale sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Chi era Adriano Franchi

Franchi, originario del territorio ascolano, viveva a Roma da circa trent’anni. Padre di due figlie, aveva ricoperto ruoli di rilievo nel settore istituzionale e culturale, tra cui la direzione di Alta Roma. Lavorava presso l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, dove era responsabile dell’Ufficio affari legali e della contrattualistica.