Auto contro guardrail, muore dirigente della Camera di Commercio

Un uomo di 56 anni, Adriano Franchi, è deceduto in un incidente stradale avvenuto sulla via Salaria, all’altezza del chilometro 123, nel territorio di Cittareale. La vettura sulla quale viaggiava come passeggero, guidata da una donna, ha improvvisamente sbandato per cause ancora da accertare ed è finita contro il guardrail, subendo un violento impatto.

La conducente ha riportato ferite lievi, mentre i due cani presenti a bordo sono stati tratti in salvo senza conseguenze gravi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del presidio di Amatrice e del distaccamento di Posta, che hanno operato immediatamente per liberare l’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo, utilizzando cesoie e divaricatori. Il personale sanitario del 118, arrivato poco dopo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 56enne.

La Polizia stradale sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Chi era Adriano Franchi

Franchi, originario del territorio ascolano, viveva a Roma da circa trent’anni. Padre di due figlie, aveva ricoperto ruoli di rilievo nel settore istituzionale e culturale, tra cui la direzione di Alta Roma. Lavorava presso l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, dove era responsabile dell’Ufficio affari legali e della contrattualistica.

In manovra un Fondo da 300 euro per ogni figlio

Tari da record a Napoli ed al Sud: 500 euro

Gli ultras attaccano De Laurentiis e Saviano con un manifesto

In Campania l’Allerta Meteo diventa arancione

Presi a calci e pugni da un gruppo di ragazzini, 13enne in ospedale nei Paesi Vesuviani

Incassa la pensione della madre morta: ecco il suo documento in cui si traveste da donna

Concorso Asi per assunzioni a tempo indeterminato

Rapina Caf, hotel e farmacia in poche ore

Facebook-f Instagram
'; iframe.srcdoc = iframeContent; // Adatta l'altezza dell'iframe al contenuto iframe.onload = function() { try { var body = iframe.contentWindow.document.body; if (body) { var height = body.scrollHeight; if (height > 50) { iframe.style.height = height + 'px'; iframe.style.minHeight = 'auto'; } } } catch(e) {} }; return iframe; } // Trova il contenitore var contentWidget = document.querySelector('.elementor-widget-theme-post-content'); if (!contentWidget) return; var contentContainer = contentWidget.querySelector('.elementor-widget-container'); if (!contentContainer) return; // Zone IDs var zoneTop = 2; var zoneCenter = 3; var zoneBottom = 4; var nTop = 'a8479755'; var nCenter = 'af227768'; var nBottom = 'acb2e151'; // Wrapper function createWrapper(position) { var wrapper = document.createElement('div'); wrapper.className = 'article-ad article-ad--' + position; return wrapper; } // BANNER TOP var wrapperTop = createWrapper('top'); wrapperTop.appendChild(createReviveIframe(zoneTop, nTop)); contentContainer.insertBefore(wrapperTop, contentContainer.firstChild); // BANNER BOTTOM var wrapperBottom = createWrapper('bottom'); wrapperBottom.appendChild(createReviveIframe(zoneBottom, nBottom)); contentContainer.appendChild(wrapperBottom); // BANNER CENTER var paragraphs = contentContainer.querySelectorAll('p'); if (paragraphs.length > 0) { var middleIndex = Math.floor(paragraphs.length / 2); var targetParagraph = paragraphs[middleIndex]; var wrapperCenter = createWrapper('middle'); wrapperCenter.appendChild(createReviveIframe(zoneCenter, nCenter)); if (targetParagraph.nextSibling) { targetParagraph.parentNode.insertBefore(wrapperCenter, targetParagraph.nextSibling); } else { targetParagraph.parentNode.appendChild(wrapperCenter); } } });