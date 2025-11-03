Paura nel Vallo di Diano per un gruppo di giovani rimasti bloccati con l’auto nel fango in una zona isolata tra San Rufo e Corleto Monforte. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Sala Consilina, coordinati dal capo reparto Bruno Mangieri, si è concluso con il salvataggio di tutti gli occupanti del veicolo, riportati a casa in buone condizioni di salute.

L’intervento dei soccorritori

La vettura era rimasta impantanata in un’area boschiva lontana dal centro abitato, rendendo complicato il raggiungimento del punto in cui si trovavano i giovani. Decisivo si è rivelato l’aiuto di alcuni residenti di San Rufo, che – conoscendo a fondo il territorio – hanno guidato i soccorritori lungo i sentieri più accessibili, permettendo così di localizzare rapidamente i ragazzi.

Dopo diverse ore di lavoro, i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare l’auto dal fango e a mettere in sicurezza tutti i passeggeri.