Un ragazzo di 16 anni si trova ricoverato in coma all’ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava a piedi via Gramsci, una delle principali strade del centro cittadino. L’incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava attraversando la carreggiata quando è stato travolto da un’autovettura condotta da un diciottenne. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il sedicenne in ospedale. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata.

Le indagini

Il conducente, sottoposto ai test di rito, sarebbe risultato negativo all’alcoltest. È tuttavia indagato per lesioni personali stradali, come previsto dalla normativa vigente, e la sua auto è stata posta sotto sequestro per i rilievi tecnici.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Andria, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.