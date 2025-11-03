«Il diritto alla mobilità è un diritto fondamentale. Bisogna continuare a investire nei trasporti, soprattutto sulla Circumvesuviana: quando arriveranno i nuovi treni dovremo metterli in servizio il prima possibile e garantire un treno sicuro ogni 15 minuti».

Lo ha dichiarato Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, durante la presentazione della campagna “Urne Verdi” di Legambiente, svoltasi al mercato di Antignano, a Napoli.

Le priorità del programma

Nel suo intervento, Fico ha indicato tra le priorità del programma elettorale gli investimenti in viabilità, presidi sanitari, lavoro e mobilità sostenibile, sottolineando come questi ambiti rappresentino la base per migliorare la qualità della vita dei cittadini campani.

«Il trasporto pubblico – ha aggiunto – è un servizio essenziale che deve essere efficiente, sicuro e accessibile a tutti».

Un appello all’unità della coalizione

Il candidato ha poi ribadito l’importanza di mantenere unità e coesione all’interno della coalizione di centrosinistra:

«Ho cercato di mediare per raggiungere posizioni più avanzate sui programmi. Dobbiamo lavorare insieme per le persone e per portare la Campania sempre più avanti».

“Rispondiamo con i programmi, non con le offese”

Infine, Fico ha preferito non alimentare le polemiche politiche:

«Alle offese della destra rispondiamo con i programmi. Chi offende lo fa perché non ha argomenti. Io voglio parlare di temi, non di attacchi personali», ha concluso.