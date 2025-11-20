Una massa d’aria di origine artica, partita dalle Svalbard e dal Circolo Polare norvegese, sta scendendo verso l’Europa e raggiungerà l’Italia nei prossimi giorni. Si tratta di una “goccia fredda” definita Winter Vortex, un vortice invernale destinato a portare condizioni climatiche tipiche della stagione fredda nel pieno dell’autunno. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, è atteso un calo significativo delle temperature, accompagnato da piogge e, successivamente, da un drastico raffreddamento.
Il meteo dei prossimi giorni: piogge tra mercoledì e giovedì, poi l’irruzione artica
Nelle ore a venire le temperature scenderanno ulteriormente, ma saranno mercoledì e giovedì i giorni dominati dalle piogge, prima al Sud e poi sul Centro-Nord.
Da venerdì l’Italia entrerà nella fase più intensa del Winter Vortex, collegato a una perturbazione molto fredda in arrivo dalla Scandinavia. Il fronte artico causerà un abbassamento rapido e marcato delle temperature e potrà determinare nevicate a bassa quota al Nord. Non sono esclusi fiocchi bagnati su Milano e accumuli di neve fresca in collina, soprattutto tra Emilia e basso Piemonte.
Di seguito le previsioni di 3BMeteo per Roma.
Previsioni meteo per Roma
Venerdì
Cielo: poco nuvoloso, con aumento della copertura nel corso della sera fino a condizioni molto nuvolose.
Piogge: deboli, circa 3 mm.
Temperature: massima 14°C, minima 10°C.
Zero termico: 1.593 m.
Venti: moderati da Ovest-Nordovest al mattino, moderati da Nord-Nordovest nel pomeriggio.
Allerta meteo: nessuna.
Sabato
Cielo: molto nuvoloso al mattino con deboli piogge; graduale miglioramento e attenuazione dei fenomeni.
Piogge: circa 2 mm.
Temperature: massima 11°C, minima 6°C.
Zero termico: 1.173 m.
Venti: moderati da Nord-Nordest al mattino, tesi da Nord-Nordovest nel pomeriggio.
Allerta meteo: nessuna.
Domenica
Cielo: generalmente poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità in serata.
Piogge: deboli, circa 0,2 mm.
Temperature: massima 11°C, minima 2°C.
Zero termico: 1.320 m.
Venti: moderati da Nordest al mattino, moderati da Sudest nel pomeriggio.
Allerta meteo: nessuna.