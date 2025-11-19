Nuovo episodio di violenza sui campi di calcio giovanile. A Qualiano, al termine della gara Under 19 tra Rangers Qualiano 1998 e Academy Posillipo Calcio U19, un arbitro di 19 anni è stato aggredito da un giocatore della squadra ospite.

L’aggressione al termine della partita

L’episodio si è verificato allo stadio comunale “Santo Stefano”. Secondo le prime ricostruzioni, al fischio finale un calciatore 17enne dell’Academy Posillipo si sarebbe avvicinato al direttore di gara colpendolo con un pugno all’occhio sinistro. L’arbitro ha riportato una contusione e si è riservato di presentare querela.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania, insieme agli agenti della polizia locale. Per evitare ulteriori tensioni, le forze dell’ordine hanno gestito prima l’uscita della squadra ospite e successivamente hanno permesso all’arbitro di lasciare l’impianto in condizioni di massima sicurezza.