Controlli mirati della Polizia Municipale di Salerno hanno portato, nella notte, al fermo di quattro persone sospettate di rovistare nelle buste della raccolta differenziata lasciate lungo le strade cittadine per il prelievo da parte di Salerno Pulita. L’operazione, condotta dal Nucleo Operativo Ambientale, rientra nelle attività di tutela della sicurezza e del decoro urbano. Due persone sono denunciate a piede libero, mentre altre due sono accompagnate in questura per ulteriori verifiche. Nel corso dell’intervento è effettuato un sequestro di materiale e recuperata altra merce già trafugata dai sacchetti.

L’azione della Municipale arriva anche in seguito alle numerose segnalazioni dei residenti, che nelle ultime settimane hanno denunciato la riapparizione del fenomeno in diversi quartieri della città, tra cui il Carmine, Torrione e Mercatello.