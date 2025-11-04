Momenti di paura nella notte a Pietramelara, dove un violento incendio è divampato in un appartamento di via Roma. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3:00 del mattino del 3 novembre, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute con tempestività due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Teano e Piedimonte Matese, supportate da un’autobotte inviata dalla sede centrale.

L’intervento dei soccorsi

All’arrivo dei pompieri, l’incendio aveva già avvolto gran parte dell’abitazione situata al primo piano di un edificio a due livelli. I vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere le fiamme e ad evitare che il rogo si estendesse agli appartamenti vicini.

L’abitazione era già stata evacuata dall’unico occupante, un uomo di circa 50 anni, che è riuscito a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni materiali risultano ingenti, con arredi e oggetti completamente distrutti.

Indagini in corso sulle cause del rogo

Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i tecnici dei Vigili del Fuoco hanno avviato le verifiche strutturali sull’edificio per accertarne l’agibilità.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite, ma non si esclude l’ipotesi di un corto circuito o di un malfunzionamento dell’impianto elettrico.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.