Apertura dei nuovi Discount: arrivano le assunzioni

ARD Discount prosegue il proprio percorso di crescita nel Sud Italia, con l’apertura di nuovi punti vendita e un incremento costante delle opportunità di lavoro nel settore della grande distribuzione organizzata. Il piano di sviluppo del Gruppo, controllato da Ergon SpA, continua a rafforzare la presenza dell’insegna nelle regioni meridionali, generando nuova occupazione e investimenti sul territorio.

Espansione nel Sud: nuove aperture in Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria

La rete ARD Discount, che oggi conta 260 supermercati tra diretti e in franchising in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Sardegna, si sta ampliando con nuovi store inaugurati solo nel mese di novembre.

Tra le aperture più recenti:

Gela (Sicilia) – inaugurato il terzo punto vendita cittadino

Sardara (Sardegna) – aperto il 20° store regionale

Corato (Puglia) – attivato il 14° punto vendita dell’insegna in provincia di Bari

Montalto Uffugo (Calabria) – nuovo store in un territorio dove sono già presenti oltre 20 supermercati

Alle nuove inaugurazioni si aggiungono le riaperture di negozi storici, come quella di via Diaz a Palermo, rinnovata per ottimizzare gli spazi e la qualità del servizio.

Secondo le previsioni, il piano di crescita proseguirà anche nei prossimi mesi, coinvolgendo ulteriori città del Sud Italia.

Assunzioni ARD Discount: profili ricercati

L’espansione della rete porta con sé l’avvio di nuove campagne di selezione, sia per i punti vendita di prossima apertura sia per il potenziamento degli store già attivi. Le posizioni più richieste riguardano i profili tipici dei supermercati:

addetti vendita

addetti ai banchi e ai reparti

cassieri

magazzinieri

responsabili di punto vendita

ulteriori figure operative e di coordinamento

Le opportunità possono variare da regione a regione, in base alle necessità dei punti vendita.

Come candidarsi per lavorare in ARD Discount

Chi desidera candidarsi può farlo attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito Ergon SpA. Da qui è possibile:

consultare le posizioni aperte

inviare il proprio curriculum tramite form online

inoltrare una candidatura spontanea con la funzione “Carica il curriculum”

Monitorando l’area dedicata al reclutamento, è possibile rimanere aggiornati sulle nuove selezioni legate alle aperture future e alle esigenze dei punti vendita già operativi.

