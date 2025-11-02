Un nuovo bonus mamme è in arrivo per sostenere le famiglie e le donne lavoratrici in Italia. La scadenza per presentare la domanda è il 9 dicembre 2025, quindi è importante affrettarsi se si vuole accedere al contributo. Il bonus è pensato per fornire un sostegno economico alle madri, specialmente a quelle che vivono situazioni di difficoltà, offrendo un contributo minimo ma significativo che può aiutare nella gestione delle spese familiari.

Chi può accedere al bonus mamme 2025

Possono richiedere il bonus le seguenti categorie di donne:

Lavoratrici dipendenti, escluse le domestiche

Lavoratrici autonome o con contratto a termine

Persone con reddito fino a 40.000 euro

Madri di almeno due figli con il figlio più piccolo fino a 10 anni

Madri di almeno tre figli con il figlio più piccolo fino a 18 anni

Madri minorenni, tramite genitori o tutore legale

Come funziona il bonus

Il contributo prevede fino a 40 euro al mese, per un totale massimo di 480 euro erogato in un’unica soluzione entro la fine dell’anno.

Per verificare se si hanno i requisiti necessari e completare correttamente la domanda, è consigliato rivolgersi a un CAF o a un commercialista di fiducia.

Scadenza e consigli

Le domande devono essere presentate entro il 9 dicembre 2025. È importante rispettare la scadenza per non perdere il diritto al contributo.

Il bonus mamme 2025 rappresenta una misura concreta di sostegno alle famiglie e alle lavoratrici, inserita nel quadro più ampio delle politiche a favore della parità di genere e del supporto alla maternità.