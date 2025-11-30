Antonio e Chiara sono le vittime 20enni dell’incidente sulla Statale

Due giovani, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, entrambi ventenni, hanno perso la vita in un gravissimo incidente avvenuto intorno alle 3.30 sulla Statale 106 Jonica, nel territorio di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Nel violento impatto sono rimaste ferite altre quattro persone, due delle quali in condizioni critiche.

Lo schianto all’incrocio degli Stombi

L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio degli Stombi, il nodo viario che collega la statale 534 alla 106. A scontrarsi sono state una Fiat Panda, con a bordo quattro giovani tra i 16 e i 20 anni di Cassano allo Ionio, e un’Alfa Romeo Mito. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Panda: due di loro sono deceduti nonostante i tentativi di rianimazione, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Le persone a bordo della Mito non hanno riportato ferite gravi.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono arrivate le ambulanze di Trebisacce, Corigliano-Rossano e la Pet di Cassano Ionio. I sanitari hanno tentato a lungo di salvare Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. Gli altri due feriti in condizioni gravi sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale di Cosenza, mentre gli altri coinvolti sono stati accompagnati ai presidi di Corigliano-Rossano.

La giovane Chiara Garofalo è morta pochi giorni dopo avere festeggiato il suo ventesimo compleanno, celebrato venerdì 28 novembre.

Una dinamica ancora da chiarire

L’impatto, estremamente violento, ha reso complesse le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stradale, che è stato chiuso temporaneamente al traffico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio e il medico legale per i primi accertamenti. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

La denuncia dell’associazione

Non si tratta del primo incidente mortale su questo tratto della SS106. L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha espresso cordoglio e condanna dopo l’ennesima tragedia, definendo l’episodio “devastante” e ribadendo l’urgenza di interventi strutturali sulla Jonica, da anni teatro di numerosi sinistri gravi.