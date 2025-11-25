Ancora vento e pioggia forte: prorogata l’Allerta Meteo

La Campania resta sotto l’influenza di una perturbazione, ma l’intensità delle precipitazioni diminuiranno nella giornata di domani, 26 novembre. La Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta meteo di 24 ore, riducendo il livello complessivo da Arancione a Giallo sull’intero territorio.

Zone e livelli di allerta

Fino a oggi alle 23:59, la maggior parte del territorio campano, in particolare la fascia costiera e alcune aree interne, era interessata da allerta Arancione, con livello Giallo solo nelle restanti zone. Dal 26 novembre, invece, tutta la regione passa a livello Giallo. Le zone principali sono:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Zona 2: Alto Volturno e Matese, Zona 3: Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Zona 5: Tusciano e Alto Sele, Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento

Precipitazioni e rischi

I temporali tenderanno a diventare isolati, mentre i rovesci saranno localizzati. Il rischio idrogeologico su versanti è diminuito, ma rimane un rischio idraulico localizzato. Anche senza nuove piogge, permarrà un rischio residuo dovuto alla saturazione dei suoli.

L’allerta per venti forti e mare agitato terminerà invece alla mezzanotte.

Raccomandazioni della Protezione Civile

I Comuni delle zone di allerta devono:

Mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (Coc)

Applicare tutte le misure strutturali e non strutturali previste nei piani comunali di protezione civile

Monitorare lo stato del verde pubblico

Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale

Le condizioni meteo continueranno a richiedere prudenza, soprattutto nelle aree già interessate dai fenomeni delle scorse ore.