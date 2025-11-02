Momenti di tensione nel cuore del centro storico di Napoli, dove nel tardo mattino di sabato 1° novembre si è verificata una violenta rissa tra ambulanti abusivi in via Toledo, una delle principali arterie dello shopping cittadino. L’episodio si è consumato davanti a centinaia di turisti presenti per il ponte di Ognissanti, trasformando la zona in una scena di caos e paura.

Lite tra venditori di merce contraffatta: volano sassi e paura tra i passanti

Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe nata da una disputa per il controllo di un tratto di marciapiede, conteso tra venditori di merce contraffatta.

La discussione, iniziata all’angolo con via Trinità degli Spagnoli, è rapidamente degenerata in una colluttazione con lancio di sassi e oggetti contundenti, che ha provocato alcuni feriti tra gli stessi ambulanti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 dell’ASL Napoli 1 Centro e le forze dell’ordine, che hanno riportato la calma dopo diversi minuti di tensione e provveduto ad assistere i feriti.

Borrelli: “Via Toledo invasa da abusivi, servono presidi fissi”

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi–Sinistra) ha denunciato l’accaduto, diffondendo alcune immagini della rissa inviate dai cittadini.

«Da anni – afferma Borrelli – denunciamo l’invasione di via Toledo da parte degli ambulanti abusivi, che occupano ampi spazi della strada rendendo difficile persino camminare. Vendono indisturbati merce contraffatta, arrecando danni ai commercianti regolari e compromettendo la sicurezza di residenti e turisti».

Il deputato ha poi aggiunto:

«La maxi rissa di oggi dimostra quanto sia urgente restituire dignità e decoro a via Toledo, una delle principali vetrine della città. Servono presidi fissi di controllo per garantire sicurezza in un’area che rappresenta il cuore pulsante del turismo napoletano».

Turisti e residenti chiedono maggiore sicurezza

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla gestione del commercio abusivo nelle zone a più alta affluenza turistica.

Molti residenti e commercianti segnalano da tempo la presenza massiccia di venditori irregolari, che occupano i marciapiedi e lasciano rifiuti in strada al termine della giornata.

Le autorità stanno valutando nuovi interventi di controllo e misure di prevenzione per evitare il ripetersi di episodi simili, che rischiano di compromettere l’immagine di una delle strade simbolo della città.