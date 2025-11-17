La Protezione Civile della Regione Campania ha disposto un’allerta meteo di livello giallo per temporali, valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di martedì 18 novembre. Le previsioni indicano l’arrivo di una nuova perturbazione che potrà generare piogge anche intense su vaste aree del territorio.
L’allerta riguarda l’intera regione con esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Le precipitazioni potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale, con condizioni favorevoli al verificarsi di fenomeni improvvisi e di forte intensità.
La Protezione Civile segnala una situazione di rischio idrogeologico localizzato. Tra gli effetti attesi al suolo vengono indicati:
allagamenti in aree urbane e zone depresse;
possibili innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua;
deflussi e ruscellamenti sulle strade;
caduta di massi e frane nei tratti più vulnerabili.
Le autorità invitano i Comuni e la popolazione ad adottare le necessarie misure di prevenzione, prestando attenzione agli spostamenti e ai punti a maggiore criticità durante gli episodi di maltempo.