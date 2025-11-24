Allerta Meteo sul CentroSud, arriva la perturbazione che ha messo in ginocchio il Nord

L’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia continuerà a creare disagi anche oggi. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per diverse aree distribuite in dodici regioni, dal Nord al Sud della Penisola. Le regioni coinvolte sono: Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Aree con allerta gialla per rischio idraulico

Secondo il bollettino della Protezione Civile, le seguenti zone sono classificate a ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria

Versante Tirrenico centro-settentrionale

Versante Tirrenico settentrionale

Campania

Tusciano e Alto Sele

Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento

Piana campana, Napoli, Isole e area vesuviana

Penisola sorrentino-amalfitana

Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia-Romagna

Pianura modenese

Montagna emiliana centrale

Collina emiliana centrale

Montagna bolognese

Collina bolognese

Alta collina romagnola

Montagna romagnola

Lazio

Bacini Costieri Sud

Bacino del Liri

Aree con allerta gialla per rischio temporali

Per quanto riguarda il rischio temporali, l’allerta gialla interessa le seguenti zone:

Abruzzo

Bacino dell’Aterno

Bacino Alto del Sangro

Marsica

Basilicata

Basi-A2

Basi-D

Basi-A1

Basi-C

Calabria

Versante Tirrenico centro-settentrionale

Versante Tirrenico settentrionale

Molise

Frentani – Sannio – Matese

Alto Volturno – Medio Sangro

Litoranea

Puglia

Sub-Appennino Dauno

Umbria

Chiascio – Topino

Nera – Corno

Trasimeno – Nestore

Chiani – Paglia

Medio Tevere

Alto Tevere

Una giornata ancora instabile

Le condizioni meteorologiche restano quindi instabili su buona parte del Paese, con piogge diffuse e possibili rovesci intensi. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte a rischio idraulico e temporalesco.